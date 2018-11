SC Freiburg in München ohne Nationalstürmer Petersen

Der SC Freiburg muss im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München am Samstag auf Fußball-Nationalspieler Nils Petersen verzichten. Bei dem Stürmer besteht der Verdacht auf eine Muskelverhärtung. Statt mit der Mannschaft nach München reiste Petersen am Tag nach dem Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel (1:2) zu Untersuchungen nach Freiburg, wie ein Vereinssprecher am Donnerstag sagte. Wie lange der beste Angreifer des Sport-Clubs ausfallen wird, soll nach der genauen Diagnose am Freitag klar sein.

Kader SC Freiburg

Spielplan SC Freiburg

Saison-Statistik SC Freiburg

Tabelle Fußball-Bundesliga