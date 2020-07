Saturn wird in Österreich zu Mediamarkt

Die Elektronikhandelsketten Mediamarkt und Saturn werden in Österreich ab Herbst nur noch Mediamarkt heißen. Das teilte das Unternehmen MediamarktSaturn Österreich, eine Tochter des deutschen Handelskonzerns Ceconomy, am Montag mit. In Deutschland bleibt die Marke Saturn aber bestehen. Beide Marken seien flächendeckend im Markt vertreten und genössen ein hohes Vertrauen bei ihren Kunden, erklärte ein Sprecher der deutschen Media-Saturn-Holding GmbH in Ingolstadt.

Die Umgestaltung soll die Wettbewerbsfähigkeit steigern und dabei helfen, den Marktanteil auch im Onlinehandel auszubauen, teilte das Unternehmen in Österreich weiter mit. Die Kette Mediamarkt ist mit derzeit 37 Geschäften Marktführer in Österreich. Die 15 österreichischen Saturn-Geschäfte sollen bis Ende September umgestaltet werden und dann ab 1. Oktober unter Mediamarkt firmieren.