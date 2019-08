Sattelzug fährt auf Lkw und Wohnmobil auf

Bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Aschaffenburg ist am Freitag der Fahrer eines Sattelzuges lebensgefährlich verletzt worden. Er habe zu spät erkannt, dass auf der rechten Fahrspur zwischen den Anschlussstellen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost vor ihm mehrere Fahrzeuge abgebremst hatten, teilte die Polizei mit. Er fuhr auf einen anderen Lkw auf, dieser auf ein vor ihm stehendes Wohnmobil - und dieses auf einen Sattelzug. Der Unfallverursacher wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er wurde aus dem Wrack befreit und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Autobahn war am Abend noch gesperrt.