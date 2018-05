Sanitäter, Feuerwehrmann und Security-Frau verletzt

Ein Sanitäter ist beim Fasching in Schönau mit einer Flasche beworfen und am Kopf verletzt worden. Bei dem Umzug im Landkreis Rottal-Inn wurden am Samstag zudem ein Feuerwehrmann und eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes verletzt.

Ein 33-jähriger Sanitäter behandelte gerade eine junge Frau, als ein Täter eine Bierflasche auf die beiden warf, wie die Polizei mitteilte. Die Flasche traf den Sanitäter und fiel dann auf die Patientin. Beide zogen sich Platzwunden zu und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Bereits kurz zuvor hatte ein Jugendlicher einen 24-jährigen Feuerwehrmann geschlagen. Der Feuerwehrmann hatte den angetrunkenen Jugendlichen aufgefordert, hinter eine Absperrung zu treten. Daraufhin versetzte dieser ihm laut Polizei einen Schlag ins Gesicht. Der Feuerwehrmann erlitt blutende Lippen.

Auch eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes wurde beim Fasching in Schönau geschlagen. Die 37-Jährige war bei einer Rangelei eingeschritten, zu der es im Rahmen der Party nach dem Faschingsumzug gekommen war, und erhielt einen Faustschlag gegen das rechte Ohr. Sie musste von Sanitätern versorgt werden.

Polizei-Mitteilung (1)

Polizei-Mitteilung (2)