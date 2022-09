Saniertes Diözesanmuseum eröffnet: 40.000 Exponate

Das Diözesanmuseum Freising als eines der weltweit größten religionsgeschichtlichen Museen öffnet nach neunjähriger Schließung wieder die Pforten. Das Haus am Freisinger Domberg war für einen zweistelligen Millionenbetrag generalsaniert worden. Heute will das Erzbistum das neue Haus den Medien vorstellen.

Am Abend des 30. September wird der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, mit einer Segnung das Diözesanmuseum wiedereröffnen. Für die Öffentlichkeit erstmals zu sehen ist das Haus an zwei Tagen der offenen Tür am 2. und 3. Oktober.

Das Diözesanmuseum zählt mit mehr als 40.000 Exponaten zu den größten kirchlichen Museen der Welt. Wegen Brandschutzmängeln war es seit 2013 geschlossen. 2015 wurde ein Architektenwettbewerb ausgelobt, 2018 begannen die Bauarbeiten.

Der gesamte Freisinger Domberg wird derzeit neu gestaltet. Zu den Bauprojekten zählen auch die Sanierung des früheren Domgymnasiums und die Sanierung und Erweiterung des Kardinal-Döpfner-Hauses.

© dpa-infocom, dpa:220928-99-933864/2