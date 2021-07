Sandro Wagner verurteilt Rassismus gegen englische Spieler

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner hat die rassistischen Beleidigungen gegen englische Nationalspieler bei der EM als abscheulich beschrieben. „Ich glaube und hoffe, dass jeder hier im Raum dazu eine Meinung hat, und die ist bei jedem gleich: Das ist abscheulich“, sagte der 33 Jahre alte ehemalige Stürmer am Dienstag bei seiner Vorstellung als neuer Coach des Fußball-Regionalligisten SpVgg Unterhaching. „Ich versuche solchen Leuten gar keinen Raum zu geben. Ich kann das nicht nachvollziehen, das ist für mich abscheulich.“

Im EM-Finale am Sonntag zwischen England und Italien waren Marcus Rashford, der frühere Dortmunder Jadon Sancho und Bukayo Saka im Elfmeterschießen gescheitert. Daraufhin schlug dem Trio in sozialen Medien Hass und Rassismus entgegen. Wagner war im ZDF Co-Kommentator des Endspiels in London.

Er fühlt sich nach eigener Ansicht bei jenen 99,9 Prozent der Menschen wohl, die die „moderne Welt, diese schöne Vielfalt so annehmen“, wie sie sei. Zudem wünscht sich Wagner mit Blick auf Hasskommentatoren und Rassisten, „dass wir medial solchen Vollidioten gar keine Plattform mehr geben.“ Er hofft, „dass auch durch die junge Generation, die nachwächst, diese ganze Scheiße irgendwann ausgestorben ist. Aber von mir gibt es für solche Leute keine Aufmerksamkeit.“

© dpa-infocom, dpa:210713-99-365672/2

Hachinger Kader

Vereinschronik

Trainerhistorie