Sandro Wagner plädiert für Positionsspezialisten

Nach den Eindrücken von der EM wünscht sich der ehemalige Nationalspieler Sandro Wagner wieder mehr speziell für nur eine Position ausgebildete Spieler im Fußball. Als Beispiel nannte der Trainer des Viertligisten SpVgg Unterhaching Europameister Italien, der „Positionsspezialisten“ wie Verteidiger Giorgio Chiellini oder Offensivspieler Lorenzo Insigne habe.

„Oder ein (Leonardo) Bonucci, der einfach nur Innenverteidiger spielen kann und keine 36 Positionen bekleiden kann und abkippende Sachen machen kann, sondern einfach: Er ist auf dieser Position super“, sagte Wagner am Dienstag.

„Lasst uns doch einfach die Spieler auf einer Position richtig gut machen, anstatt dass er auf 18 Positionen spielen kann und die so ein bisschen“, sagte der 33-Jährige mit Blick auf die Jugendausbildung. Diesen Ansatz verfolge er auch bei den Hachingern. „Ich bin keiner, der jemandem eine Meinung aufdrängt“, sagte Wagner weiter. Im DFB verfolge man aber ähnliche Vorhaben. „Ich bin vorsichtig euphorisch, dass das in den nächsten Jahren auch Wirkung zeigt.“ Deutschland war im EM-Achtelfinale am späteren Finalisten England (0:2) gescheitert.

