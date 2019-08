Sandkerwa in Bamberg beginnt

Fahrgeschäfte, Festzelt, Fischerstechen - in Bamberg beginnt am Donnerstag die Sandkerwa. Das traditionelle Volksfest lockt jedes Jahr mehr als 200 000 Besucher in die historische Altstadt am Regnitzufer. Neu ist dieses Jahr eine Bühne, die an einem steilen Platz unterhalb des Bamberger Doms aufgebaut wird. Die Bühne dort wurde vor Jahren aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Wegen der hohen Sicherheitsanforderungen sagten die Veranstalter das Fest vor zwei Jahren ab. Inzwischen teilen sich die Stadt und ein Bürgerverein die Organisation der Sandkerwa. Zur Sicherheit werden dieses Jahr wieder einige Straßen gesperrt, ebenso ein einsturzgefährdetes Gebäude.

Bis Montagabend herrscht in der Altstadt Volksfeststimmung. Traditionell findet das Fischerstechen auf dem Fluss statt: Mit langen Holzstangen stoßen sich die Teilnehmer gegenseitig vom Boot ins Wasser. Zum Programm gehört auch der Hahnenschlag, bei dem die Volksfestbesucher mit verbundenen Augen versuchen, einen Tontopf zu zerschlagen.

Programm der Sandkerwa