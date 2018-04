Sandhausen und Greuther Fürth trennen sich torlos

Die SpVgg Greuther Fürth und der SV Sandhausen haben einen großen Schritt im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In Sandhausen trennten sich die beiden abstiegsgefährdeten Teams am Freitag mit 0:0. In der ersten Hälfte hatten die Gäste die besseren Chancen. Nach der Pause hatte Sandhausen vor 6013 Zuschauern etwas mehr vom Spiel, wartet aber nach der sechsten sieglosen Partie in Serie weiter auf einen Dreier. In der eng umkämpften 2. Liga liegt der SVS vorerst mit 38 Punkten auf Platz acht und hat vor den weiteren Begegnungen des 29. Spieltags vier Zähler Vorsprung vor dem Abstiegsrelegationsrang. Die Fürther sind Neunter (37).

In der Schlussphase hätten beide Teams die Partie, die von Kampf und hohen Bällen geprägt war, noch für sich entscheiden können. Die Franken hatten insgesamt sogar die besseren Möglichkeiten. Fürths Torhüter Sascha Burchert präsentierte sich seinerseits bei Sandhausens Chancen als starker Rückhalt.

„In der Zweiten Liga ist es immer wieder gefordert, dass man sich gegenseitig hilft, das haben die Jungs gut gemacht“, sagte Trainer Damir Buric, der auf den wegen seines Handbruchs operierten Marco Caligiuri verzichten musste.

„Wir wussten, dass es ein schweres Spiel und spielerisch nicht gerade das schönste Spiel wird“, sagte Verteidiger Maximilian Wittek. „Ich denke, summa summarum können beide Mannschaften mit dem Punkt ganz gut leben.“ In einer Woche geht es für die Franken mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Jahn Regensburg weiter.

Kader SV Sandhausen

Spielplan SV Sandhausen

Tabelle 2. Fußball-Bundesliga

Statistiken zum SV Sandhausen

Spielbericht Greuther Fürth