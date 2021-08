Salihamidzic über Sabitzer-Wechsel: Könnte Thema werden

Beim FC Bayern bahnt sich eine Verpflichtung von Marcel Sabitzer von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig an. Hasan Salihamidzic bestätigte am Samstagabend das Interesse der Münchner an dem österreichischen Nationalspieler. „Wir haben uns schon mit dem Spieler beschäftigt, ja. Das könnte ein Thema werden“, sagte der Sportvorstand beim Pay-TV-Sender Sky vor der Partie gegen Hertha BSC.

Der 27 Jahre alte RB-Kapitän Sabitzer steht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht im Kader von Leipzig für das Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag. Zuvor hatten auch mehrere Medien darüber berichtet. Bei Sabitzer soll im Abschlusstraining eine Adduktorenverletzung wieder aufgebrochen sein.

Bis Dienstag ist das Wechselfenster noch geöffnet. „Wir schauen, was unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten sind und in dem Rahmen werden wir uns bewegen“, sagte Salihamidzic über das Agieren der Bayern auf dem Transfermarkt.

„Ich habe schon oft gesagt, dass es ein guter Spieler is“, sagte Bayerns Coach Julian Nagelsmann über Sabitzer, den er schon in Leipzig gecoacht hatte. „Aber wir spielen jetzt gleich gegen Hertha, wir haben ein wichtiges Heimspiel. Es würde „nicht zu einer guten Berufsauffassung passen“ sollte er sich zu diesem Zeitpunkt ausführlicher zu möglichen Transfers äußern.

© dpa-infocom, dpa:210828-99-04584/2

