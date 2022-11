Salihamidzic: Mit Nagelsmann „jahrelang zusammenarbeiten“

In der kurzen Ergebniskrise des FC Bayern München ist Trainer Julian Nagelsmann laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht in Unruhe verfallen. „Ich habe ihn ruhig erlebt und er hat vieles im Schnelldurchlauf verändert“, sagte Salihamidzic im TV-Sender Sky. Er habe in der schwierigen Phase im Spätsommer, als die Münchner in der Fußball-Bundesliga vier Spiele lang sieglos blieben, viel mit dem Coach geredet.

Die Kritik an Nagelsmann und seinem Team in diesen Wochen sei „ein bisschen zu viel“ gewesen, betonte Salihamidzic. „Er lernt schnell, ist kommunikativ und sehr intelligent“, lobte der 45-Jährige den Cheftrainer. Mit dem 35 Jahre alten Nagelsmann wolle der Verein „wenn es möglich ist, jahrelang zusammenarbeiten“, sagte der Sportvorstand.

Nagelsmann ist seit der Vorsaison Trainer der Bayern. Zuletzt legte der Rekordmeister eine Siegesserie hin und holte sich am Wochenende die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. „Das ist eine Momentaufnahme. Wir wollen da oben sein“, sagte Salihamidzic.

