Säugling nach Unfall auf A7 gestorben

Wenige Tage nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Knüllwald im Schwalm-Eder-Kreis ist ein dabei lebensgefährlich verletzter Säugling gestorben. Der vier Monate alte Junge sei am Dienstag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei in Kassel am Mittwoch mit.

Am ersten Weihnachtstag war der Wagen einer fünfköpfigen Familie aus München zwischen den Anschlussstellen Homberg/Efze und Malsfeld auf der A7 aus noch unbekannten Gründen ins Schlingern geraten. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurden die 29-jährige Mutter und der Säugling aus dem Auto geschleudert. Beide wurden schwer verletzt. Der 36-jährige Vater und die zwei weiteren Kinder, ein vierjähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen, zogen sich leichte Verletzungen zu.

Die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs dauern laut Polizei an.

