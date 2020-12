Säckchenrutsche und Drive-in: Nikolaus verteilt mit Abstand

Mit einer Säckchenrutsche in einem Familien-Drive-in hat der Nikolaus dieses Jahr Geschenke im Allgäu verteilt. 38 Familien hatten sich zu der Aktion am Samstag am Feuerwehrhaus der Gemeinde Rettenberg im Oberallgäu mit den Nummernschildern ihrer Wagen angemeldet und den Organisatoren Säckchen und kleine Text für die Kinder zukommen lassen.

„So klappt das alles ohne Kontakt“, sagte Organisatorin Stephanie Voss von der Gruppe „Die Rettenbergerinnen“. Deren Ziel sei die Dorfgemeinschaft zu verbessern. Im vergangenen Jahr habe der Nikolaus-Besuch noch auf den Dorfplatz stattgefunden, das sei diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.

Also fiel die Wahl der Gruppe auf einen Drive-in samt Säckchenrutsche am Feuerwehrhaus. „Man kann einmal außenrum fahren, jeweils vier Autos haben für den Besuch einen Viertelstunden-Slot bekommen“, erklärt Voss. Insgesamt dauere die Aktion zweieinhalb Stunden. „Uns war es wichtig, dass die Kinder irgendetwas haben“, betont Voss. „Sonst wäre der Nikolausbesuch ganz ausgefallen.“