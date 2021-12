Sabine Weingärtner wird Präsidentin der Diakonie Bayern

Sabine Weingärtner wird neue Präsidentin der Diakonie Bayern. Im Frühsommer 2022 werde sie die Nachfolge von Michael Bammessel antreten und die erste Frau an der Spitze des evangelischen Sozialverbandes sein, teilte die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) am Dienstag in München mit. Am Montag habe der Diakonische Rat, das Aufsichtsgremium der Diakonie Bayern, Weingärtner zu dessen künftiger Präsidentin gewählt, hieß es. Der Landeskirchenrat der ELKB habe die Wahl anschließend bestätigt.

Sabine Weingärtner wurde 1979 in Landshut geboren, studierte in Erlangen und Göttingen evangelische Theologie und absolvierte anschließend im bolivianischen La Paz ihr Praxisjahr. Später schrieb sie eine Doktorarbeit über evangelische Unternehmensethik und wurde Pfarrerin. Derzeit ist Weingärtner als stellvertretende Leiterin des Kirchlichen Diensts in der Arbeitswelt (kda Bayern) in Nürnberg tätig.

Pressemitteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern