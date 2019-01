S-Bahn reißt Schneeräumer mit

Eine S-Bahn hat in Erding bei München einen Schneeräumer gerammt und mehrere Meter mitgerissen. Ein städtischer Arbeiter hatte am Donnerstagmorgen mit dem Fahrzeug einen Bahnübergang von Schneemassen befreit, als sich laut Polizei das Räumschild in den Gleisen verkeilte. Der Fahrer einer heranfahrenden S-Bahn bremste noch, erwischte aber den kleinen Schneeräumer und schleifte ihn rund 20 Meter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehrere Hunderttausend Euro. Die Zugstrecke blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Betriebslage der S-Bahn München