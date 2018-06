S-Bahn rammt Auto

- Beim Zusammenstoß einer S-Bahn mit einem auf einem Bahnübergang gestrandeten Auto ist in Sauerlach bei München hoher Sachschaden entstanden. Nach Angaben der Polizei war eine 64 Jahre alte Frau am Mittwochabend mit ihrem Wagen an dem Bahnübergang aus noch ungeklärter Ursache ins Gleisbett geraten. Zwar konnte die Frau die Gefahrenstelle selbst verlassen und sogar noch einen Notruf absetzen.

Für die herannahende S-Bahn kam die Warnung aber zu spät. Der Zug rammte das Auto und sprang aus den Schienen. Die insgesamt 26 Fahrgäste sowie der Zugführer kamen ebenso mit dem Schrecken davon wie die Unglücksfahrerin. Die Strecke bleibt vorerst gesperrt.