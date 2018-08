S-Bahn-Panne: Staplerfahrer ohne Führerschein verantwortlich

Für die S-Bahn-Panne auf der Strecke zum Münchner Flughafen ist ein Staplerfahrer verantwortlich, der keinen Führerschein besitzt - weder für das Bau- noch für irgendein anderes Fahrzeug. Das teilte die Bundespolizei am Mittwoch in München mit.

Demnach hatte der 25-Jährige am Vortag versucht, mit seinem Fahrzeug bei ausgefahrener Hebebühne einen Bahnübergang zwischen den Stationen Unterföhring und Ismaning zu überqueren. Offenbar hatte er vergessen, den auf sieben Meter Höhe ausgefahrenen Teleskoparm einzufahren. Mit der Hebebühne fuhr er in die auf 5,50 Meter Höhe hängende Oberleitung der S-Bahn und riss diese ab. Ein Kurzschluss zerfetzte am Stapler zwei Reifen. Der erschrockene Fahrer setzte sofort zurück.

Kurz darauf fuhr eine S-Bahn in die Stelle. Der Fahrer leitete noch eine Schnellbremsung ein - zu spät: Die Bahn riss mit ihrem Stromabnehmer die Oberleitung in einer Länge von rund 500 Metern herunter. 620 Passagiere wurden von der Feuerwehr aus dem Zug gerettet. Zwei Menschen mussten vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Strecke war stundenlang gesperrt.

Gegen den Staplerfahrer wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

