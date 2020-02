S-Bahn München: Sperrungen auf den Linien S1 und S2

Wegen stürmischen Wetters ist der Münchener S-Bahn-Verkehr der Linien S1 und S2 teilweise gesperrt worden. Bäume seien umgeknickt und in die Oberleitungen gefallen, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. Demnach enden die Züge der Linie S1 in Richtung Freising vorzeitig in Neufahrn (beides Landkreis Freising) und starten in Richtung München auch von dort. Auf der Linie S2 ist der Start- und Endbahnhof Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg), ein Ersatzverkehr mit Taxen ist laut Bahnsprecher zwischen Markt Schwaben und Erding (Landkreis Erding) eingerichtet. Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst unklar.