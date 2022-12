S-Bahn fährt gegen Räumfahrzeug: Zwei Verletzte

Beim Zusammenstoß einer S-Bahn mit einem Räumfahrzeug in Oberbayern sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Das Fahrzeug des Winterdienstes sei am Freitag an der Haltestelle in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) nordwestlich von München im Einsatz gewesen, als die S-Bahn an einem unbeschrankten Bahnübergang gegen das Fahrzeug fuhr, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer verletzt, der Lokführer erlitt einen Schock. Viele Rettungskräfte waren im Einsatz. Weitere Verletzte unter den 15 Fahrgästen in der S-Bahn meldete die Polizei zunächst nicht.

Die Ermittler gingen davon aus, dass die Bahnstrecke zur Evakuierung und Bergung des Zuges über mehrere Stunden gesperrt bleibt.

