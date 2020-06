Süle und Coutinho sollen nach Bremen-Spiel „reinschnuppern“

Niklas Süle und Philippe Coutinho sollen beim FC Bayern in der kommenden Woche wieder teilweise am Mannschaftstraining teilnehmen. „Ich denke, dass sie nächste Woche zumindest mal ein bisschen reinschnuppern ins Mannschaftstraining“, sagte Trainer Hansi Flick am Freitag in München. Voraussetzung sind zudem zwei negative Corona-Tests der beiden Fußball-Stars. Der erste wurde laut Flick am Freitag durchgeführt. Süle arbeitet nach seinem Kreuzbandriss aus dem vergangenen Jahr an der Rückkehr, Coutinho war am Sprunggelenk operiert worden. Anvisiert ist die Rückkehr für nach dem Bremen-Spiel, das am Dienstag stattfindet.

Fortschritte macht auch Corentin Tolisso, der ebenfalls am Sprunggelenk operiert worden war. „Es ist alles im grünen Bereich. Wir hoffen, dass wir spätestens zur Champions League alle wieder an Bord haben“, sagte Flick.

Laut der „Bild“ und Sky Sport Italia soll der künftige Champions-League-Sieger in einem Finalturnier in Lissabon gekürt werden. Demnach werden am 8. und 9. August die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele der Champions League, darunter auch das des FC Bayern München gegen den FC Chelsea (Hinspiel: 3:0), in Portugals Hauptstadt ausgetragen.

Danach geht es wegen der Corona-Pandemie im Turniermodus mit jeweils nur einem K.o.-Spiel statt der üblichen Hin- und Rückspiele weiter. Das Finale ist demnach für den 22. oder 23. August vorgesehen.

