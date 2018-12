Söders Ziel: 70 Prozent E-Autos bei Neuzulassungen

Die große Mehrheit der neu zugelassenen Autos in Bayern soll künftig keinen Verbrennungsmotor mehr haben. „Wir werden die Elektromobilität und autonomes Fahren nachhaltig vorantreiben“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag. „Unser Ziel ist, dass 70 Prozent der neu zugelassenen Autos bis 2030 in Bayern elektrisch fahren.“ Bayern sei bereits jetzt ein Elektroautoland. „In keinem anderen Land fahren mehr Elektroautos als in Bayern.“