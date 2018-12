Söders Machtübernahme: Ein Jahr des holprigen Übergangs

Kurz vor Weihnachten verabschiedete sich Bundesinnenminister Horst Seehofer in seiner Eigenschaft als CSU-Vorsitzender von den Münchener Medien. Er tue das mit „Erleichterung“, aber auch mit „Wehmut“, sagte Seehofer bei seiner elften und letzten Medien-Weihnachtsfeier. Die Wehmut nehme aber ständig ab.

Dafür, dass Seehofer wahrlich kein glänzendes Jahr hinter sich hat, gab er sich gut gelaunt. Man könnte auch sagen: als guter Verlierer. Er selbst habe ja Markus Söder als seinen Nachfolger im Amt des Parteichefs vorgeschlagen, meinte Seehofer noch einmal. Mit Söder werde die CSU weiterhin Erfolge erzielen.

Das klang früher einmal anders. Bei derselben Gelegenheit hatte der damalige Ministerpräsident Seehofer seinem damaligen Minister Söder „Schmutzeleien“ vorgeworfen und bescheinigt, er sei „von Ehrgeiz zerfressen“. Ja, meinte er jetzt versonnen, manche Weihnachtsfeier von ihm sei in die Geschichte eingegangen.

Der von Seehofer zu Beginn seiner Ära versprochene „geordnete Übergang“ zu seinem Nachfolger holperte auch noch 2018 vor sich hin. Der große Machtkampf mit der Nominierung Söders als neuer Ministerpräsident endete zwar schon Mitte 2017 mit einem betont harmonischen Parteitag, aber Seehofer ließ seinen Nachfolger noch geraume Zeit zappeln, ehe er ihn ins Chefbüro der Staatskanzlei ließ – zu lange nach dem Geschmack der Söder-Unterstützer. „Im Laufe des ersten Quartals“, so hatte sich Seehofer ausbedungen, werde der Machtwechsel stattfinden. Er kam am Ende des ersten Quartals. Söder wurde von der CSU-Landtagsfraktion, die zu diesem Zeitpunkt noch über die absolute Mehrheit der Sitze verfügte, zum Ministerpräsidenten gewählt. Seehofer saß neben ihm und zeigte ihm demonstrativ seinen Stimmzettel.

Denkzettel bei der Landtagswahl

Die CSU hatte für die Landtagswahl schon den letztmöglichen Termin, nämlich den 14. Oktober 2018, für die Landtagswahl angesetzt, wohl wissend, dass der Neue jeden Tag brauchen würde, um sich im Lande einen guten Namen zu verschaffen. Bekannt war Söder schon, nur mit dem Image haperte es noch. Söder müsse sich so oft wie möglich dem Wahlvolk zeigen, hieß es bei seinen Unterstützern: Dann würden sie sehen, „dass er gar nicht so schlimm ist“.

Die Wähler verpassten der CSU aber einen Denkzettel, der sich gewaschen hatte: 37,2 Prozent markierten den klaren Verlust der absoluten Mehrheit – zum zweiten Mal seit 2008, als das Duo Erwin Huber und Günther Beckstein mit 43,4 Prozent nur knapp an der absoluten Mehrheit vorbeigeschrammt war. Die beiden hatten damals ihre Hüte nehmen müssen, aber Söder wurde die Niederlage nicht angekreidet, sondern Noch-Parteichef Seehofer. Forderungen aus der CSU nach einer „personellen Erneuerung“ an der Parteispitze ließen nach der Wahlschlappe nicht lange auf sich warten. Was nichts anderes hieß als „Seehofer muss weg“. Der beugte sich schließlich dem Druck. Im Januar 2019 wählt ein CSU-Sonderparteitag einen neuen Vorsitzenden.

Und der wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Markus Söder heißen, obwohl er mit 37,2 Prozent eines der schlechtesten Ergebnisse in der CSU-Geschichte überhaupt eingefahren hatte. 2018 sei „das Söder-Jahr“ gewesen, meinte der Bayerische Rundfunk in seinem Jahresrückblick. Eine glatte Wahlniederlage und dann noch das Geschenk des Parteivorsitzes quasi auf einem Silbertablett – das soll dem 51-jährigen Nürnberger erst einmal einer nachmachen.

Und die anderen? Wie schon in den Vorjahren stellte die CSU mit ihren hausgemachten Turbulenzen in Sachen Publicity alle anderen politischen Kräfte klar in den Schatten. Die Umfragewerte für die bayerischen Sozialdemokraten ließen schon Monate vor dem Landtagswahlgang ahnen, dass es böse ausgehen würde. Es kam tatsächlich noch ein wenig schlimmer: Mit 9,7 Prozent bildet die traditionsreiche Partei im Landesparlament nach CSU, Grünen, Freien Wählern und sogar der AfD nur noch die fünftstärkste Kraft. Die Grünen schossen stattdessen nach oben. Ihre Fraktionsvorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann können sich mit 17,5 Prozent Zustimmung im Rücken jetzt als starke Oppositionsführer bezeichnen.

Mehrheitsbeschaffer Freie Wähler

Glück im Unglück für die CSU: Als Mehrheitsbeschaffer profilierten sich schon frühzeitig die Freien Wähler. Sie machten am deutlichsten klar, dass sie als kleiner Koalitionspartner der CSU zur Verfügung stünden. Und noch am Wahlabend kamen auch klare Signale aus der CSU. Pro forma gab es zwar noch Sondierungen mit den Grünen, doch richtig ins Geschäft kam man – und zwar in Rekordzeit – mit den Freien Wählern. Seither können sich Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger, Michael Piazolo und Thorsten Glauber Staatsminister nennen. Die „Bayern-Koalition“ ist nach dem Geschmack der CSU: Keine der beteiligten Parteien ist einer Berliner Zentrale rechenschaftspflichtig.

In der CSU knirschte es nicht nur wegen der Besetzung von Regierungsposten, sondern auch wegen der personellen Neustrukturierung innerhalb der Landtagsfraktion vernehmlich. Aber auch bei den Freien Wählern zeigte sich, dass Regieren etwas anderes ist als Opponieren. Bei der Fortführung des Beauftragtenwesens der bayerischen Staatsregierung machten sie eine Figur, die allseits als Einknicken bewertet wurde.

2019 dürfte kaum weniger turbulent für die politischen Kräfte in Bayern werden. Markus Söder als der neue starke Mann der CSU muss am Beispiel der Europawahl beweisen, dass er Wahlen gewinnen kann. Dauer-Hoffnungsträger Karl-Theodor zu Guttenberg gab zum Jahresende dem Parteifreund noch mit, dass er ihn für zu kleinformatig hält. Und auf die zweite Jahreshälfte 2019 wirft bereits die Kommunalwahl 2020 ihre Schatten.

Bleibt noch die Frage, wie es in Berlin weitergeht, wobei sich wieder viele Augen auf Horst Seehofer richten. Der machte bisher keine Anstalten, eine neue Rücktrittsfrist zu benennen und verwies auf den 19. Januar. Man müsse immer die Termine abwarten, meinte er vielsagend.