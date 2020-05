Söder zu Corona-Maßnahmen: Langfristige Pläne nötig

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder geht mit der Hoffnung auf umfassendere Planungen zu Corona-Lockerungsmaßnahmen in die Gespräche zwischen Bund und Ländern an diesem Mittwoch. „Wir müssen endlich zu grundlegenden, langfristigen Plänen kommen und uns nicht nur von Woche zu Woche hangeln“, sagte der CSU-Politiker am Dienstagabend in einem „ARD Extra“.

Zudem solle aus Sicht von Söder über Grenzwerte bei den Infiziertenzahlen gesprochen werden. Im Falle einer zweiten Corona-Welle könnten dann beim Überschreiten von Obergrenzen Lockerungen regional - zum Beispiel auf Landkreisebene - zurückgenommen werden. „Wir brauchen ein atmendes Konzept“, sagte der Ministerpräsident.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch erneut über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen sprechen. Mehrere Bundesländer - darunter auch Bayern - hatten Öffnungsschritte zuletzt bereits vorweggenommen.