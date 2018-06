Söder will künstliche Intelligenz fördern

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Freistaat zum europäischen Spitzenreiter für künstliche Intelligenz machen. „Wenn Bayern weiterhin erfolgreich sein soll, dann muss es mit künstlicher maschineller Intelligenz zukünftig seine Industrie verstärken“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. Im Mittelpunkt des Konzepts steht eine Zusammenarbeit von Hochschulen und Wissenschaftlern im ganzen Land. Auch im weltweiten Vergleich solle Bayern eine der führenden Regionen für künstliche maschinelle Intelligenz werden.

An diesem Dienstag will das Kabinett bei seiner Sitzung in der Technischen Universität in München eine neue Strategie für den Umgang und die Forschung an künstlicher Intelligenz beschließen. Darunter werden der Bau und die Programmierung von Computern und Maschinen verstanden, die eigenständig und selbstlernend Aufgaben bearbeiten können.

„Der weltweite Wettbewerb um die Technologieführerschaft ist in vollem Gange“, heißt es in dem Beschlusspapier, das der dpa vorliegt. „Nur wer hier vorne liegt, ist langfristig wettbewerbsfähig und kann Wohlstand dauerhaft sichern.“ Um im Wettbewerb mit Internet-Giganten, Industrieunternehmen und Forschern in den USA, China, Südkorea oder Japan bestehen zu wollen, müssten in Bayern alle Kräfte mobilisiert und gebündelt werden.

Kernstück der Strategie soll die Gründung des Kompetenznetzwerks „Künstliche maschinelle Intelligenz“ sein, bestehend aus den Münchner Hochschulen sowie Standorten in Erlangen, Würzburg, Augsburg, Bayreuth, Ingolstadt und Weiden. An den Einrichtungen sollen neue Professuren eingerichtet werden, für den Standort Würzburg ist zudem ein Forschungsneubau geplant.

Auch außerhalb der Hochschulen und Universitäten soll die Forschung vorangetrieben werden - eine Schlüsselrolle soll dabei das Fraunhofer-Institut erhalten. Geplant sind etwa der Aufbau eines neuen Instituts für Kognitive Systeme am Standort München und der Neubau eines Institutsgebäudes auf dem Forschungscampus in Garching. Auch in anderen bayerischen Städten, etwa Ingolstadt, Bayreuth, Würzburg und Nürnberg, sollen bestehende Kapazitäten ausgebaut und besser vernetzt werden.

Parallel dazu geht es auch um ethische, rechtliche und soziale Fragen. „Wir wollen keine maschinelle Science-Fiction-Welt, in der der Mensch zum Cyborg wird und Computerintelligenz uns dominiert und ersetzt“, heißt es im Papier. Der Mensch müsse im Mittelpunkt bleiben.