Söder will Corona-Krise für Innovationen nutzen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will die Corona-Krise für schnellere und nachhaltige Innovationen nutzen. Eine positive Auswirkung der Pandemie sei beispielsweise ein Schub für die Digitalisierung beispielsweise in der Schule. Darauf müsse man aufbauen. Er forderte: „Nichts verlernen, was wir jetzt in der Krise gelernt haben.“ Der Freistaat wolle nun auch „innovativste Kulturkonzepte“ mit seinem Hilfsprogramm finanziell unterstützen. Kultur sei system- und gesellschaftsrelevant, betonte Söder - gerade in Zeiten boomender Verschwörungstheorien. „Das ist auch ein stückweit ein Erbauungsprogramm für uns alle, die wir das dringend brauchen.“

