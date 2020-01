Söder: Wahlkampfkampagne setzt auf kommunale Stichwahlen

CSU-Chef Markus Söder rechnet für seine Partei bei der Kommunalwahl am 15. März mit dem Gang in Stichwahlen. Die CSU wolle bei den Wahlen erfolgreich sein, wisse aber, dass die Situation vor Ort schwieriger sei als früher, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag vor einer Sitzung des CSU-Vorstands in München. Letztlich sorgten schon die vielen Kandidaten für andere Abläufe, daher müsse man sich „auf eine andere Form der Akzeptanz der Bürger einstellen“ und brauche sehr gute Argumente.

Söder betonte, dass die CSU bei ihrer Kampagne berücksichtige, dass die Wahl nicht am 15. März beendet sei. Die Partei müsse zweimal Luft haben, einmal am Wahltag und dann noch einmal bis zur Stichwahl, die bei Bedarf in ganz Bayern am 29. März stattfinden wird. Zugleich spüre die CSU aber auch zusätzliche Herausforderungen für den Wahlkampf, weil sich die demokratische Struktur in Deutschland verändere. Daher wäre ein Ergebnis um die 40 Prozent gut, letztlich werde aber bei Kommunalwahlen weniger nach der Partei denn nach den örtlichen Kandidaten entschieden.

„Die Großstädte sind heute die schwierigste Herausforderung für die CSU“, sagte er. Alleine durch den großen Zuzug gebe es viele Veränderungen in der Bevölkerung. Söder gab aber auch zu bedenken, dass die CSU in ihrer Geschichte bisher nur einmal in München und Nürnberg den Oberbürgermeister stellen konnte. Primäres Ziel sei es daher, in die Stichwahl zu kommen und in den Stadträten eine möglichst wichtige Rolle zu spielen.