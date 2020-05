Söder: Von AfD bleibt nur ein Wrack übrig

CSU-Chef Markus Söder hat die AfD angesichts deren heftigen internen Machtkampfs nurmehr als „Wrack“ und „Ruine“ bezeichnet. „Die AfD hat endgültig ihr wahres Gesicht gezeigt“, sagte Söder vor einer Videoschalte des CSU-Vorstands am Montag in München. „Es wird jetzt ganz entscheidend darauf ankommen, ob die Trennung von sehr rechten und rechtsextremen Kräften wie dem brandenburgischen Noch-Fraktionsvorsitzenden durchgezogen wird oder nicht.“ Fest steht für Söder aber bereits: „Es bleibt auf jeden Fall ein Wrack übrig von dieser Partei, eine Ruine.“ Es werde sich jetzt nur noch zeigen müssen, „ob die noch rechteren Kräfte sich durchsetzen oder nicht“.

Der AfD-Bundesvorstand hatte am Freitag die Mitgliedschaft des Brandenburger Landes- und Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz per Mehrheitsbeschluss für nichtig erklärt. Hintergrund sind frühere Kontakte im rechtsextremen Milieu. Kalbitz hat dagegen rechtliche Schritte angekündigt. Die Brandenburger Landtagsfraktion stand zudem noch hinter Kalbitz. Dieser galt neben Björn Höcke als wichtigster Vertreter der rechtsnationalen Strömung in der Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung beobachtet wird.