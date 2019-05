Söder verteidigt Kirchensteuer

Der Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht keinen Anlass, über eine Abschaffung der Kirchensteuer zu reden. Solche Überlegungen seien zwar populär, aber man müsse dann auch überlegen, was danach komme, sagte Söder in einem am Mittwoch veröffentlichten Doppelinterview mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick für das Magazin „Leben im Erzbistum Bamberg“. Es gebe einen eher wachsenden Trend zu christlichen Schulen und Kindergärten. „Was unsere Kirchen in Bayern jeden Tag leisten, ist unverzichtbar“, so Söder.

Interview mit Ludwig Schick und Markus Söder