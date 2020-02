Söder: Union muss für Wahlerfolge Kurs der Mitte beibehalten

Die Union sollte nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder bei der Festlegung ihres Kurses für die kommenden Jahre und Wahlen nicht aus der politischen Mitte rücken. „Wir müssen aufpassen, dass wir am Ende aus der Mitte nicht mehr an die Grünen verlieren, als was man vielleicht an ein oder zwei Prozenten von der AfD gewinnt“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Mittwoch bei der Aufzeichnung der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Söder?“.

CDU und CSU müssten bei ihrer Strategie auch der Tatsache Rechnung tragen, dass der größere Teil der Bevölkerung noch immer im Westen lebe, erklärte Söder. Dort sei die Stimmung und der Zuspruch für die AfD „ganz, ganz anders“ als in Ostdeutschland. „Man muss die richtige Mischung finden.“

Bei der Bundestagswahl gehe es für die Union nicht nur um die Frage, ob künftig eine Koalition mit den Grünen drohe, sagte Söder. Je nach Ausgang könne es am Ende auch für eine von den Grünen geführte Regierung reichen, entweder mit der Union oder mit SPD und Linken.