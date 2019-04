Söder und Würzburg-OB loben Nowitzki

Nach seiner Rücktrittsankündigung ist Dirk Nowitzki in seiner bayerischen Heimat von hoher politischer Stelle für seine Karriere gelobt worden. „Dirk Nowitzki ist nicht nur einer der längsten, sondern auch der größten Franken aller Zeiten“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Würzburger Ausnahme-Basketballer sei „immer seiner Heimat und den Menschen in Franken verbunden geblieben“. Durch seine Art und sein soziales Engagement habe er hierzulande und in seiner Wahlheimat Amerika „viele Menschen persönlich berührt“, sagte Söder.

Nowitzki hatte am Dienstag (Ortszeit) verkündet, nach 21 Spielzeiten in der Eliteliga NBA mit den Dallas Mavericks seine Karriere beenden zu wollen.

Der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt würdigte den 40-Jährigen und sagte: „Ich denke, wir Würzburger sind deshalb so stolz auf unseren Ausnahmeathleten, weil er trotz aller seiner Sprungkraft charakterlich nie abgehoben ist.“ Darüber hinaus betonte der Politiker: „Wer am Ende einer sagenhaften Karriere in der ewigen NBA-Scorerliste direkt hinter Michael Jordan steht und sogar einen Meistertitel verbuchen konnte, der hat auf dem Platz alles richtig gemacht. Aber nicht nur hier - in den größten Basketball-Arenen der Welt - war und ist Dirk Nowitzki ein Vorbild.“

Nach dem NBA-Titel 2011 hatte es im Rathaus der unterfränkischen Hauptstadt einen großen Empfang für Nowitzki gegeben, er trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein. Offiziell gab es von der Stadt auf Anfrage keine Informationen über mögliche geplante Ehrungen für den Weltstar.

