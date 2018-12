Söder trotz teurer Koalition für problemlose Etatplanung

Trotz der millionenschweren Projekte der schwarz-orangen Koalition rechnet Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nicht mit Problemen bei der Aufstellung des neuen Haushalts. „Wir werden das gut miteinander bewältigen“, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Koalitionsvertrag sei bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen von CSU und Freien Wähler die Richtschnur. Es gelte die Grundlinie: „Keine Schulden machen, alte Schulden tilgen und ordentlich Rücklagen und Reserven behalten für schlechte Zeiten“. Am 24. und 25. Januar will das Kabinett bei einer Klausur in St. Quirin am Tegernsee die Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2019/2020 festzurren.