Söder steckt CSU-Kurs in Steuerpolitik ab

- Einen Tag vor neuen Verhandlungen der Finanzminister aus Bund und Ländern über die künftige Steuerpolitik will Bayerns Ressortchef Markus Söder (CSU) noch einmal den Kurs der CSU abstecken. Insbesondere bei der geplanten Erbschaftsteuerreform ist die Partei mit den bisherigen Plänen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) unzufrieden. Die Christsozialen lehnen vor allem eine unnötige Belastung von Familienunternehmen strikt ab. Söder will das am Mittwoch (9.30 Uhr) in München erläutern.

Am Donnerstag spricht Schäuble in Berlin mit seinen Länderkollegen über die künftigen Regeln zur Verschonung von Firmenerben. Das Bundesverfassungsgericht fordert bis Mitte 2016 schärfere Vorgaben. Die bisherigen Eckpunkte Schäubles stoßen in der Wirtschaft, bei Teilen der Union sowie in Baden-Württemberg auf Kritik. SPD und Grüne stehen dahinter.