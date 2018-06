Söder sieht sich als Gegenmodell zu Berlin

Am Sonntag sind es 100 Tage, dass der neue bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Amt ist. In etwa genauso lange amtiert die Bundesregierung. Anlass für den 51-jährigen Bayern-Regenten, eine vergleichende Zwischenbilanz zu ziehen und seine Regierung als „Gegenmodell zu Berlin“ zu profilieren. „In Bayern“, sagte Söder am Freitag in München, „wird regiert und entschieden, nichts auf die lange Bank geschoben“.

Dass in Berlin aus seiner Sicht gegenteilig verfahren wird, verstand sich von selbst. Das Doppelspiel, von Bayern aus die Regierung in Berlin in den Senkel zu stellen, obwohl die CSU dort mitregiert, erlernte Söder schon als junger Generalsekretär unter Edmund Stoiber. Dennoch: „Mit Berlin war die Zusammenarbeit noch nie so intensiv“, ergänzte Söder später, womit er die Parteifreunde und insbesondere den CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer meinte. Überhaupt sei die ganze Partei „so einig und geschlossen wie seit Jahren nicht mehr“.

In jedem einzelnen Kreis präsent

„Tempo und Präzision“ habe er in seinen ersten 100 Tagen in den Regierungsapparat gebracht, so Söder, „kein endloses Hin und Her“ – während man in Berlin doch sehr stark mit sich selbst beschäftigt sei. 40000 Kilometer hat Söder nach eigenen Angaben als Ministerpräsident in Bayern bereits abgespult, 300Termine, darunter 40 Großveranstaltungen absolviert. Sein selbst gestecktes Ziel: bis zur Landtagswahl am 14.Oktober alle 71 Landkreise und 25 kreisfreien Städte des Landes mindestens einmal zu besuchen.

„Recht, Ordnung, Identität“, hat sich Söder als Leitmotive seiner Regierung gegeben. Von 100 Einzelmaßnahmen, die er in seiner Regierungserklärung angekündigt habe, seien 62 schon umgesetzt oder in der Umsetzung, sagte Söder. Die Opposition macht eine andere Rechnung auf. Söder habe allen alles versprochen, für viele der Versprechungen aber finde sich kein Cent im Haushalt, kritisierte der Generalsekretär der Bayern-SPD, Uli Grötsch. Für Hubert Aiwanger, den Chef der Freien Wähler, neigt der Ministerpräsident „mehr zu Show und Größenwahn als zu gesundem Menschenverstand“. Bayerisches Weltraumprogramm und Kavallerie seien ihm wichtiger als kostenfreie Kinderbetreuung.

Unter den Parteien noch umstrittener ist der gesellschaftspolitische Kurs Söders, den dieser offensiv als „sozialkonservativen Ansatz“ beschreibt: Mehr tun für die einheimische Bevölkerung. Auch seine Anordnung, im Eingangsbereich jeder staatlichen Behörde Bayerns ein Kreuz aufzuhängen, verteidigte er erneut als „wichtigen Beitrag zur kulturellen Identität“, ebenso das gleichfalls heiß umstrittene Polizeiaufgabengesetz. Das alles gehöre zu dem „klaren Profil, das darauf ausgelegt ist, etwas zu verändern“. Und dann noch eine kleine Spitze gegen seinen Vorgänger: Im Unterschied zu den letzten Jahren sei die Politik der Söder-Regierung „aus einem Guss“.

SPD-Generalsekretär Grötsch bescheinigte dem CSU-Regierungschef einen „immer nationalistischeren Kurs wie die Anti-Europäer in Italien, Polen, Ungarn und Österreich“. Markus Söder sei „kein Zusammenbringer, sondern ein Ausgrenzer“, meint Grünen-Fraktionschef Hartmann.

Söder erlaubte sich gegen die anderen Landtagsparteien nur eine winzige Stichelei, und zwar mit Blick auf die von ihm vorgeschlagene Amtszeitbegrenzung für den Ministerpräsidenten, die von der Opposition nach anfänglicher Zustimmung inzwischen abgelehnt wird: „Ich freue mich, dass die Opposition mehr will als ich mir selbst zugestanden hätte.“