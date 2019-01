Söder ruft CSU zu neuer Geschlossenheit auf

Kurz vor seiner geplanten Wahl zum neuen CSU-Chef hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder seine Partei zu einer neuen Gemeinschaft und Geschlossenheit aufgerufen. „Dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns unterhaken und an einem Strang ziehen, das ist unsere neue Stärke“, sagte Söder am Donnerstag nach Teilnehmerangaben auf der CSU-Fraktionsklausur im oberfränkischen Kloster Banz. In seiner Rede appellierte er an die Abgeordneten: „Lasst uns gut übereinander reden.“ Er forderte „guten Umgang“ nach außen und innen und wandte sich etwa gegen Prozentzahl-Vorgaben für Wahlen: „Lasst uns aufhören, einander zu schwächen.“ Söder soll auf einem Parteitag an diesem Samstag zum neuen CSU-Chef gewählt werden.