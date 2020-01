Söder reist zu Gespräch mit Putin nach Moskau

Auf Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin reist CSU-Chef Markus Söder in der kommenden Woche nach Moskau. „Der Besuch ist mit der Bundesregierung und Angela Merkel abgestimmt“, sagte Bayerns Ministerpräsident am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in München. Er betonte: „Es wird ein Arbeitsbesuch. Das Programm ist bewusst sachlich nüchtern gehalten.“

Das Treffen mit dem Kreml-Chef ist für Mittwoch (29. Januar) geplant. Begleitet wird Söder vom Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU). Die Sicherheitskonferenz findet zwei Wochen später in München statt.

Neben Putin will Söder auch den Moskauer Oberbürgermeister sowie Vertreter der Zivilgesellschaft treffen. Auch ein Besuch des Soldatenfriedhofs und eine Kranzniederlegung sind geplant.

Bayerische Kreml-Besuche sind keine Seltenheit. Zuletzt hatte sich der damalige Ministerpräsident Horst Seehofer 2017 zweimal mit Putin getroffen, einmal in Moskau in Begleitung von Edmund Stoiber und einmal auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg.

Abgesehen von einem Kurzbesuch auf dem Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos ist dies Söders erste Auslandsreise in diesem Jahr. Und noch weitere sind geplant: in die USA, in Westbalkan-Länder und bereits zum zweiten Mal auch nach Afrika.