Söder rückt Kreuz-Zitat zurecht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist in der Debatte um sein umstrittenes Zitat, das Kreuz sei nicht ein Zeichen einer Religion, ein Stück weit zurückgerudert. In mehreren Interviews betonte der CSU-Politiker nun: „Natürlich ist das Kreuz in erster Linie ein religiöses Symbol.“ Weiter sagte er der Mediengruppe „Straubinger Tagblatt“/„Landshuter Zeitung“ (Samstag): „Aber im Symbol des Kreuzes bündelt sich auch die Grundidee eines säkularen Staates. So steht es auch in der bayerischen Verfassung und ist durch Rechtssprechung der Verfassungsgerichte akzeptiert.“ In den ARD-„Tagesthemen“ erklärte er am Donnerstagabend, das Kreuz habe eine „identitätsstiftende, prägende Wirkung für unsere Gesellschaft“.

Das Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, in den Eingang aller Landesbehörden ein Kreuz zu hängen. Dazu hatte Söder gesagt: „Das Kreuz ist nicht ein Zeichen einer Religion.“ Unter anderem hatte der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm das kritisiert: „Wir als Christen und wir als Kirchen werden natürlich immer wieder darauf hinweisen, dass das Kreuz zuallererst ein religiöses Symbol ist. Und wir werden auch immer wieder auf den Inhalt des Kreuzes hinweisen.“ Die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hatte gesagt: „Das Kreuz ist keine heimelige Wand-Deko.“

Im Zeitungsinterview betonte Söder, dass sogar die Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, den Vorschlag begrüße. „Da ist es schon erstaunlich, dass manch einer innerhalb der Kirche, dies problematisch sieht. In diesen Zeiten ist es wichtig, sich seiner eignen kulturellen Identität zu versichern.“ In der ARD sagte er: „Ich finde es sehr, sehr schade, wenn wir darüber jetzt einen Streit führen.“ Er wundere sich, dass „wir über Toleranz für andere Religionen reden und uns nicht trauen, zu unseren eigenen Werten, unserer eigenen Religion zu stehen“.

Söders Amtsvorgänger und CSU-Chef, Bundesinnenminister Horst Seehofer, mischt sich derweil nicht in den Kruzifix-Streit ein. „Aus meinem Amt als bayerischer Ministerpräsident bin ich mit dem festen Vorsatz ausgeschieden, dass ich zu keiner Handlung meines Nachfolgers jemals einen Kommentar abgeben werde“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag). „Dabei bleibt es.“