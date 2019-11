Söder: Mautbefreiung in Grenznähe wäre positives Signal

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) begrüßt die nach jahrelangem Streit von Österreich geplante Mautbefreiung für mehrere Autobahnabschnitte in Grenznähe zu Deutschland. Das wäre zwar nicht die Lösung aller Probleme, aber ein positives Signal, sagte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. „Wenn es so wäre, würde ich mich freuen darüber.“

Zuvor hatten in Österreich ÖVP, Grüne und die liberalen Neos in einer Ausschusssitzung für einen Antrag gestimmt, fünf Autobahnabschnitte in Grenznähe zu Deutschland von der Maut zu befreien. Mit der Maßnahme soll der Ausweichverkehr vor allem von deutschen Autofahrern über Landstraßen eingedämmt werden. Vorgesehen sind Ausnahmen unter anderem auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord sowie der Inntalautobahn (A12) zwischen der Grenze und der Anschlussstelle Kufstein-Süd. Die endgültige Entscheidung soll bei der Plenarsitzung am Mittwoch fallen.

Damit könnte zumindest der lange Streit um die Vignettenpflicht auf Streckenabschnitten hinter der Grenze etwa auf der Inntalautobahn beigelegt werden. Unabhängig davon gibt es aber weiter Verwerfungen zwischen Bayern und Tirol wegen Straßensperrungen für Urlauber an Wochenenden und regelmäßigen Blockabfertigungen von Lastwagen.