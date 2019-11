Söder: Linkskurs der Grünen nicht koalitionsfähig für Union

Von Deutsche Presse-Agentur

Im Herbstlaub an einer Kreuzung in München stehen Grablichter, daneben liegen Kuscheltiere und Blumen: Nach dem Raserunfall vom Wochenende in München erinnern am Unglücksort Trauernde an den getöteten 14-Jährigen.

Der Jugendliche starb am Freitagabend, als ihn an einer Ampel ein Raser erfasste. Gegen den Mann ist Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Er wurde mittlerweile in ein psychiatrisches Krankenhaus verlegt.