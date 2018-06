Söder legt Eckpunkte für CSU-Steuerkonzept vor

Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen will die CSU kleinere und mittlere Einkommen ab dem Jahr 2019 um mehr als zehn Milliarden Euro jährlich entlasten. Das geht aus den Eckpunkten für ein neues CSU-Steuerkonzept hervor, die Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München vorstellte. Demnach soll der Verlauf des Steuertarifs so abgeflacht werden, dass Geringverdiener und Bezieher mittlerer Einkommen davon profitieren. Es handle sich dabei nicht um „Steuergeschenke“, betone Söder, sondern um einen Ausgleich für eine unfaire und ungerechte Situation „bei den Leuten, die durch harte Arbeit ihr Geld verdienen“.