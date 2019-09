Söder lädt zu Spitzentreffen zur Wohnungspolitik

Staatsregierung, Kommunen und die Bau- und Wohnungswirtschaft wollen in der Wohnungspolitik stärker an einem Strang ziehen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat deshalb für heute zu einem Spitzentreffen in die Staatskanzlei eingeladen. Unter den Teilnehmern sind unter anderem Bauminister Hans Reichhart (CSU), Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sowie Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Zentrale Themen sind die Schaffung von neuem Wohnraum vor allem in den Ballungsräumen, klimaschonendes Bauen und wie Wohnen künftig bezahlbar bleiben kann. Im Gespräch sind unter anderem neue Fristen für Behörden, um die Vergabe von Baugenehmigungen im Freistaat deutlich zu beschleunigen.