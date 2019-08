Söder: Kramp-Karrenbauer derzeit zu Unrecht in der Kritik

Aus der Sicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer derzeit unberechtigt in der Kritik. „Jetzt wird versucht, aus jeder Äußerung das möglichst Negative zu ziehen“, sagte der CSU-Chef am Mittwochabend in der ARD-Sendung „Maischberger“. Er glaube, dass Kramp-Karrenbauer derzeit viel Unrecht in den Debatte widerfahre. Sie habe als Parteichefin zudem eine Menge dazu beigetragen, den Streit in der Union beizulegen. „Ich schätze sie persönlich sehr“, betonte Söder, der es jedoch auch auf Nachfrage vermied, sich für eine Kanzlerkandidatur von der amtierenden Verteidigungsministerin auszusprechen. Für sich selbst schloss er dagegen jegliche Ambitionen in dieser Frage aus.