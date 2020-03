Söder: Keine Restaurantschließungen in Bayern geplant

Anders als etwa in Belgien sind in Bayern keine flächendeckenden Schließungen von Gaststätten, Restaurants und Bars wegen der Corona-Epidemie geplant. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Freitag in München. Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stelle die Gastronomie und Hotellerie sicher vor „existenzielle Herausforderungen“ - hier müssten Lösungen gefunden werden. Es könne auch passieren, dass Gaststätten nicht öffnen - aber dann beispielsweise aus dem Grund, dass sie keine Kundschaft haben.

Belgien und andere Länder schließen wegen des Virus Restaurants, Cafés und Diskotheken. Söder betonte, es gebe auch andere Beispiele.