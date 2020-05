Söder kündigt strenge Kontrollen der Gastronomie an

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat strenge Kontrollen nach der Öffnung der Gastronomie angekündigt. „Das ist alles kein Kavaliersdelikt“, sagte er am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. Es werde bei Verstößen beispielsweise gegen Abstandsregeln „hohe Ordnungswidrigkeitsstrafen“ geben. Nach wochenlanger Zwangspause wegen der Corona-Pandemie dürfen in Bayern auch Gaststätten und Hotels schrittweise wieder öffnen: Außenbereiche von Gaststätten - und damit auch Biergärten - am 18. Mai, Speiselokale im Innenbereich am 25. Mai, Hotels am 30. Mai.