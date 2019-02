Söder: Grundsteuer-Kompromiss nicht zustimmungsfähig

Eine Straßenbahn, die auf der Linie 2 in Richtung Kuhberg unterwegs war, ist am Samstagvormittag an der Kreuzung Wagnerstraße/Beyerstraße entgleist. Die Bahn, die normalerweise von Söfingen über den Ulmer Hauptbahnhof nach Böfingen fährt, wollte eigentlich geradeaus fahren, bog dann aber aus noch ungeklärten Gründen nach rechts ab und kam von den Gleisen ab.

Mehrere Dutzend Menschen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in der Bahn. Drei von ihnen wurden laut Polizei leicht verletzt.