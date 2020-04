Söder: Gottesdienste frühestens wieder ab Mai möglich

Bis mindestens Ende April werden Gottesdienste in Bayern wegen der Corona-Krise weiter nicht möglich sein. Danach könnte es aber eine Ausnahme für religiöse Versammlungen geben. „Die einzige Veranstaltung, die wir ab Mai für möglich halten, sind Gottesdienste“, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag in München nach einer Sitzung des Kabinetts.

Es sei wichtig, grundrechtlich geschützte Rechte der Religionsausübung wieder zu ermöglichen. Final sei dies aber noch nicht entschieden. Wie bei allen anderen Maßnahmen müsse die aktuelle Entwicklung bei den Infektionen beachtet werden.

Um Gottesdienste zu erlauben, brauche es aber auch kluge Konzepte zum Infektionsschutz, sagte Söder. Denkbar sei auch, mehrere Gottesdienste über den Tag zu verteilen und vor allem in den größeren Kirchen mehr Abstände bei den Besuchern zu garantieren.