Söder eröffnet Landesgartenschau in Würzburg

28 Hektar Fläche, 3 500 Bäume, 13 000 Sträucher, 30 000 Stauden und 100 000 Blumenzwiebeln - das sind die wichtigsten Zahlen der Bayerischen Landesgartenschau 2018 in Würzburg. Was die Gärtner daraus gezaubert haben, ist von heute an auf dem Hochplateau im Südosten der Stadt zu sehen. Schon am Morgen ist die Landesgartenschau für die Öffentlichkeit geöffnet. Den offiziellen Startschuss gibt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schließlich heute Nachmittag.

Die Landesgartenschau in Würzburg will mehr sein als eine klassische Schau der Gartenkunst. Sie will auch neue Ideen für ein naturnahes, urbanes Wohnen in Zeiten des Klimawandels ins Spiel bringen. Die Gartenschau selbst ist dafür ein gutes Beispiel: Auch dank der Landesgartenschau konnte die Stadt Würzburg ein ehemaliges US-Militärgelände in Uni-Nähe zu einem komplett neuen Stadtteil für 5000 Menschen entwickeln, der Raum für viel Natur bietet.

Das Motto der Schau ist „Wo die Ideen wachsen“. Bis Anfang Oktober können sich die Besucher auf dem fast zwei Kilometer langen, L-förmigen Gelände inspirieren lassen, schlendern, staunen und entspannen.

Infos des Bayerischen Umweltministeriums zu den Gartenschauen im Freistaat

Zahlen zur Landesgartenschau 2018