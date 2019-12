Söder: „Ein zentralistisches Abitur wird es nicht geben“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat einem einheitlichen Abitur für alle Bundesländer eine klare Absage erteilt. „Ein zentralistisches Abitur wird es nicht geben“, sagte er am Donnerstag in Berlin am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz auf die Frage, ob noch eine Lösung beim Zentralabitur zu erwarten sei. Söder bekräftigte auch nochmals den Ausstieg Bayerns aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat. Man sei zwei Jahre zu keinem Ergebnis gekommen, sagte der CSU-Vorsitzende. „Wir glauben einfach, dass aus Berlin keine Kompetenz besteht, das zu machen.“