Söder droht mit Ausgangssperre in Bayern

Auf einen „Test“ hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Menschen in Bayern eingeschworen: Die Corona-Pandemie sei „ein Test für die Medizin, die Wirtschaft und die Gesellschaft“. An pathetischen Worten sparte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung vor einem auf ein Fünftel der Abgeordneten reduzierten Parlament nicht. Mit den Worten „Gott schütze unsere Heimat“ beendete er seine Ausführungen, zu der es Beifall von allen Fraktionen des Landtags gab. Selbst bei der AfD rührte sich die eine oder andere Hand zum Applaus.

Während Söder im Landtag ein „Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein“ einforderte, waren die Zahl der Infizierten im Freistaat binnen 24 Stunden um 400 auf 2822 und die der Todesfälle auf neun gestiegen. Bayern, sagte Söder, stehe „vor einer historischen Bewährungsprobe, der größten seit dem Zweiten Weltkrieg“. Viele verkennten den Ernst der Lage und träfen sich bei schönem Wetter in großer Zahl in Parks und an Seen. Wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränkten, „bleibt am Ende nur die bayernweite Ausgangssperre“, drohte Söder: Den Draußen-Partys könne man nicht endlos zusehen.

Das Szenario einer Ausgangssperre ist geografisch schon nahe an den Freistaat herangerückt. Im österreichischen Nachbarland Tirol gilt seit Donnerstag Quarantäne für sämtliche 279 Gemeinden des Bundeslands, zunächst bis zum 5. April. Für die Oberpfälzer Kleinstadt Mitterteich (Landkreis Tirschenreuth) gilt seit Mittwoch eine Ausgangssperre.

Corona-Partys seien kein Spaß, mahnte Söder. Ältere Menschen aus Jux anzuhusten, sei ein unmögliches Verhalten. „Wir werden so etwas nicht dulden.“ Das gleiche gelte für die Verbreitung von Falschnachrichten oder Hacker-Angriffe auf die digitale Lernplattform MEBIS. In solchen Krisen erlebe man eben nicht nur, dass viele in ihrem sozialen Engagement über sich hinaus wüchsen, sondern auch, dass so manche Negativseite hervortrete. Das gelte auch für Hamsterkäufe, für die es nach wie vor keinen Anlass gebe.

Söder kündigte die Verdoppelung der Zahl von derzeit 4000 Intensivbetten im Freistaat sowie eine Erhöhung der Corona-Testkapazitäten auch durch private Labore. Der Freistaat habe 1000 neue Beatmungsgeräte gekauft und sehe sich nach weiteren um.

Der FDP-Abgeordnete und Arzt Dominik Spitzer wies darauf hin, dass es in der Realität massiv hakt. Die Coronatests dauerten zu lange und seien „organisatorisch optimierungsbedürftig“, die Hotline 116 117 sei überlastet.

In Folge der Corona-Seuche erwartet Bayerns Ministerpräsident eine Rezession. Diese werde wahrscheinlich noch schlimmer ausfallen als die der Finanzkrise vor zwölf Jahren, prognostizierte Söder. Er bekräftigte, die Staatsregierung werde alles tun, um die Wirtschaft zu stützen. Die vom Bund beschlossenen Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld sowie Bürgschaften und Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau würden auf nationaler Ebene allerdings nicht ausreichen. Deshalb, so Söder, „braucht es ein riesiges Finanzpaket von mindestens 100 Milliarden Euro“. Dazu gehörten weitere unbürokratische Soforthilfen für Betriebe, die teilweise Übernahme von Miet- und Darlehenszahlungen von Unternehmen, sofern diese ihre Mitarbeiter im Betrieb halten.

Als Vorbild für die anderen Bundesländer pries Söder die direkte Soforthilfe in Höhe von 5000 bis 30000 Euro für Selbstständige, kleine und Kleinstbetriebe bis 250 Beschäftigte in Bayern, für die Formulare seit Mittwoch heruntergeladen werden können. Diese Hilfe richte sich unter anderem an Wirte, Tourismusbranche, Taxifahrer, Messebauer, Handel und Kulturschaffende.

In bisher nicht gekannter Einmütigkeit unterstützten alle Fraktionen des Landtags die Maßnahmen der Söder-Regierung. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze verurteilte Corona-Partys, aber auch Arbeitgeber, die trotz einer Möglichkeit dazu ihre Mitarbeiter nicht ins Homeoffice schickten. Ihre Fraktion werde konstruktiv helfen, versicherte Schulze. Derzeit gebe es in Bayern „keine Parteien, keine Opposition, sondern nur die Notwendigkeit, sich mit allen Mitteln für das Wohl der Gemeinschaft einzusetzen“, sagte der AfD-Abgeordnete Ingo Hahn. Solidarität sei das Gebot der Stunde, „aber auch der Zukunft“, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Horst Arnold.

Im Schnelldurchgang gab der Landtag am Donnerstag grünes Licht für ein zehn Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die bayerische Wirtschaft. Dazu kann die Staatsregierung zehn Milliarden Euro Schulden machen, die Schuldenbremse wird für ein Jahr faktisch außer Kraft gesetzt. Man befinde sich in einer absoluten Ausnahmesituation, in der andere Prioritäten gelten, erklärte Finanzminister Albert Füracker (CSU).