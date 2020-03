Söder: Brauchen im Kampf gegen Corona mehr Tempo

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert im Kampf gegen das Coronavirus ein noch schnelleres und entschlosseneres Handeln von Bund und Ländern. „Ich glaube, wir brauchen auch ein Stück mehr Tempo in der deutsche Politik“, sagte Söder am Montagabend im ZDF. „Die Herausforderung ist größer als gedacht. Wir können nicht endlos darüber debattieren, wir müssen entscheiden.“ Es gebe in den Ländern „den einen oder anderen, den muss man noch überzeugen“. Er sei aber froh, dass am Ende doch alles klappe „und dass wir jetzt im Gleichklang sind“, sagte der CSU-Chef.

Ausgangssperren wie in einigen anderen europäischen Ländern schloss Söder erneut nicht aus. „Ich kann Ihnen keine Garantie abgeben, was in einer Woche ist“, sagte er, betonte aber: „Wir handeln immer angemessen, wir handeln immer nach Empfehlung der Virologen.“ Grundsätzlich sagte Söder: „Ich möchte, dass wir keinen Tag zögern, wenn wir die Empfehlung bekommen, jetzt zu handeln.“