Söder besucht Fundort des Menschenaffen „Udo“

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) besucht am Donnerstag (14.00 Uhr) den Fundort des aufrecht gehenden Menschenaffen „Udo“ im Allgäu. Begleitet wird er von Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU). Die Politiker wollen sich in der Tongrube „Hammerschmiede“ in Pforzen (Landkreis Ostallgäu) über den Fund der bislang unbekannten Primatenart Danuvius guggenmosi informieren.

Vergangene Woche erlangte dieser international Aufmerksamkeit: Nach Einschätzung von Wissenschaftlern weisen die Funde darauf hin, dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika und früher als bislang angenommen entwickelt hat. Das Forscherteam taufte ein Fossil auf den Beinamen „Udo“, da der Unterkiefer des Primaten am 70. Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden wurde.

